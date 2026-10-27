ضبط سائق بتهمة السير برعونة والتحدث مع الركاب بطريقة غير لائقة وتشغيل أغان بكلمات غير مناسبة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط سائق ميكروباص، تحدث مع الركاب بطريقة غير لائقة، عند اعتراضهم على تشغيله أغانٍ بكلمات لا تتناسب مع الذوق العام، وقيامه بالسير برعونة معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها رصدت منشورا مدعوما بصورة تداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله القائمة على النشر من قائد سيارة ميكروباص؛ لتحدثه مع الركاب بطريقة غير لائقة لدى اعتراضهم على تشغيله أغانٍ بكلمات لا تتناسب مع الذوق العام وقيامه بالسير برعونة معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر بسوهاج.

وتابعت أنه أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمنشور منتهية التراخيص، وقائدها وقت ارتكاب الواقعة سائق لا يحمل رخصة قيادة مقيم بدائرة مركز شرطة ساقتلة بسوهاج.

وأضافت الداخلية، أنه بمواجهة السائق المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 25 أكتوبر الجاري حال سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

وأشارت إلى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.