الجيش الأوكراني يطلق طائرات الإنقاذ الجوي المسيرة لتقليص أوقات الإخلاء

بدأ الجيش الأوكراني في استخدام طائرات إنقاذ جوي مسيرة متخصصة لإخلاء الجنود الجرحى من ميدان المعركة، حيث نقلت اثنين من الجنود العالقين إلى مكان آمن بالقرب من الحدود الروسية في أولى العمليات من هذا النوع، وفق ما أعلنته وحدة عسكرية نخبوية يوم الاثنين.

وطائرة «ستارجيت» المسيرة المطورة حديثا، وهي طائرة بستة محركات مزودة بكبسولة إخلاء مغلقة، استُخدمت في مهمتين منفصلتين خلال الأسبوع الماضي، وفقا لفوج الهجوم المنفصل 475.

وكان الفوج 475، المعروف أيضا باسم «كود 2ر9»، قد اختبر طائرة «ستارجيت» لعدة أسابيع قبل نشرها في ميدان المعركة.

وصُممت الطائرة المسيرة لإجلاء الجنود المصابين من المناطق عالية المخاطر، حيث تسببت نيران المدفعية الثقيلة ونشاط الطائرات المسيرة المعادية في جعل عمليات الإنقاذ خطيرة.

والطائرة، التي طورتها شركة التكنولوجيا الأوكرانية «سكاي فول»، مخصصة لتقليص أوقات الإنقاذ من ساعات إلى دقائق، والوصول إلى مناطق القتال التي يصعب الوصول إليها، والتي تخدمها حاليا مركبات برية غير مأهولة.

ومنحت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) وصولا حصريا إلى الطائرة المسيرة في وقت سابق من هذا الشهر، قبل المرحلة النهائية من الاختبارات.

وتقول الشركة المصنعة إن الطائرة المسيرة يمكنها حمل 150 كيلوجراما، وهي مجهزة بأجهزة تشويش على الإشارات وملاحة ذاتية لمواجهة أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية.

وقال متحدث باسم الشركة إن «سكاي فول» تعتزم إنشاء وحدة مخصصة لطائرات الإنقاذ المسيرة، لتوفير الطيارين ومتخصصي النشر.