ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على 5 أشخاص؛ لاتهامهم بإدارة مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة في منطقة كرداسة، وذلك بعد تداول صورة ترصد هروب عدد من النزلاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها رصدت منشورًا مدعومًا بصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن هروب عدد من نزلاء إحدى المصحات بالجيزة.

وتابعت أنه تبين من الفحص عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المصحة المشار إليها، وهي بدون ترخيص، وكائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وجرى ضبط القائمين على إدارتها، وهم 5 أشخاص مقيمون بنطاق محافظة الجيزة.

وأضافت الوزارة، أنه بسؤال المتهمين الخمسة، أقر أحدهم بأنه بتاريخ 25 أكتوبر الجاري، قام أحد النزلاء بمحاولة الهرب من المصحة أثناء فترة علاجه لسوء حالته النفسية والصحية، وعقب ذلك، حدثت حالة من الهياج والفوضى بين النزلاء، وتمكنوا جميعًا من الهرب، ولم يتمكن العاملون من السيطرة عليهم أو منعهم.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وغلق المصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.