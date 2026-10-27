الإندبندنت: اتصالات أوروبية مباشرة مع بوتين لبحث التهدئة في أوكرانيا

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تحرك دبلوماسي أوروبي لافت شمل إجراء الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره اتصالاً هاتفياً "صريحاً ومباشراً" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث سبل التهدئة ومستقبل الأمن الأوروبي.

وأفادت الصحيفة بأن هذه المحادثات المباشرة مع الكرملين ركزت على ضرورة خفض التصعيد العسكري ووقف استهداف البنية التحتية، وسط تحذيرات نوردية من أن تداعيات الحرب تؤثر بشكل مباشر على الأمن الإقليمي والدولي.

في غضون ذلك، أشارت الإندبندنت إلى أن الاتصال جاء بالتنسيق مع كييف وعقب مشاورات سابقة، بهدف تمهيد الطريق أمام محادثات جديدة لبحث أطر التهدئة ومستقبل الاستقرار في المنطقة.

كما أضافت الصحيفة أن هذه الخطوة أثارت انقساماً وتباينات في المواقف داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أبدت بعض العواصم، وفي مقدمتها كوبنهاغن، تحفظات وشكوكاً حيال جدوى التواصل الفردي المباشر مع موسكو في الوقت الراهن.

من جانبه، نوه الرئيس الفنلندي بأهمية الحوار المباشر للدول المجاورة لروسيا، مؤكداً أن الوصول إلى حلول جذرية وإنهاء الحرب يقتضيان فتح قنوات تواصل صريحة ومباشرة مع الأطراف المعنية.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن هذا التواصل يعكس مساعي نوردية لاختراق الجمود الدبلوماسي وصياغة رؤية عملية لسبل التهدئة وضمان مستقبل الأمن الأوروبي.