جيش الاحتلال يهجّر 4969 فلسطينيا من الخليل

أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي 4969 فلسطينياً على النزوح قسراً من منطقتي دير بحة والجلدة في الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، لليوم الخامس على التوالي.

وقالت بلدية الخليل، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن عدد الأسر المهجرة بلغ 780 أسرة، محذرة من تداعيات إنسانية متزايدة، في ظل وجود 336 رضيعاً، و441 مسناً، و216 امرأة حاملاً ومرضعة، و44 شخصاً من ذوي الإعاقة، و312 مريضاً بأمراض مزمنة بين المهجرين، وفق وكالة سند.

وتأتي العملية عقب عملية نفذها فلسطينيان الجمعة الماضية، أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين، فيما استشهد منفذاها.

وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، إثر الهجوم، إغلاقاً مشدداً على الخليل وقراها، فيما أقر وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء السبت الماضي، بإجبار آلاف الفلسطينيين على مغادرة منازلهم.

ووصف مسئولون فلسطينيون إجراءات الاحتلال أنها عملية انتقامية تستهدف المدنيين، فيما تواصل قوات الاحتلال اقتحام أحياء الخليل ومداهمة المنازل، وتقييد حركة السكان وإعاقة وصول المساعدات إلى العائلات المحاصرة.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 272 اعتداء في الخليل خلال سبتمبر الماضي، بينها 122 اعتداء نفذها المستوطنون، و19 عملية هدم طالت 91 منشأة.

وفي سياق متصل، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 272 اعتداء لقوات الاحتلال والمستوطنين في محافظة الخليل خلال سبتمبر الماضي، بينها 122 اعتداء نفذها المستوطنون، وفق بيان صدر أمس الأحد.

وأشارت الهيئة إلى تسجيل 19 عملية هدم طالت 91 منشأة في المحافظة خلال الشهر ذاته، لتتصدر الخليل محافظات الضفة الغربية من حيث عدد المنشآت المهدومة خلال تلك الفترة.

وأضافت أن هذه الوقائع تعكس تصاعد الضغوط على الفلسطينيين في مجالات السكن والعمل والتنقل والوصول إلى الممتلكات، بالتزامن مع توسيع السيطرة على المواقع والطرق.