أفاد مصدران مطلعان لوكالة رويترز للأنباء بأن السيناتور البرازيلي والمرشح الرئاسي الخاسر فلافيو بولسونارو قد فوت الموعد النهائي الذي حددته المحكمة العليا لتسليم جوازات سفره إلى الشرطة الفيدرالية، مضيفين أن الوثائق قد أُلغيت الآن.

وكان السيناتور، الذي خسر يوم الأحد أمام الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، قد كشف أمس أن الشرطة طلبت منه تسليم جوازات سفره بناء على حكم أصدره قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس.

ويخضع الابن الأكبر للرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو للتحقيق في قضية غسيل أموال، وينفي ارتكاب أي مخالفات. ولا يزال مكان وجود فلافيو بولسونارو مجهولا.

وأقر الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه بولسونارو، بفوز الرئيس اليساري لولا دا سيلفا، في الانتخابات الرئاسية، مع المطالبة بحسم المسائل العالقة المتعلقة بالعملية الانتخابية.

ولم يصل الحزب الليبرالي إلى حد تأييد مطلبه الأولي بإلغاء الانتخابات بأكملها. لكنه غير استراتيجيته متجها إلى اتخاذ إجراءات قانونية بشأن سلوك حملة لولا الانتخابية، بدلا من الطعن في النتيجة نفسها، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال زعيم الحزب الليبرالي، فالديمار كوستا نيتو، في بيان: "نعترف بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها المحكمة الانتخابية العليا، لكننا نرى ضرورة معالجة التساؤلات المطروحة على النحو المناسب".

وانتقد الحزب ما وصفه بالإنفاق الحكومي المثير للتساؤلات قبيل تصويت يوم الأحد، قائلا إنه أثار شكوكا بشأن نزاهة العملية الانتخابية. وكان لولا قد عجّل بصرف المساعدات الاجتماعية قبل الانتخابات بفترة وجيزة.

وقال بولسونارو إنه سيطلب من المحكمة الانتخابية منع لولا ونائبه في الانتخابات، جيرالدو ألكمين، من أداء اليمين لولاية جديدة، على خلفية اتهامات باستغلال الموارد الاقتصادية خلال الحملة الانتخابية.