ضبط قائد سيارة بتهمة دهس طفل أمام مدرسة والتسبب في وفاته بحدائق القبة

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة، تسبب في وفاة طفل أثناء عبوره الطريق أمام مدرسة في حدائق القبة.

وكانت البداية، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بقيام سيارة بدهس طفل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة؛ ما أدى إلى وفاته في الحال.

وبإخطار اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان بالمنطقة، كما جرى تفريغ كاميرات المراقبة والتحفظ عليها، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم شرطة حدائق القبة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.