اتحاد التنس يكشف كواليس تفوق مصر في سباق تنظيم كأس العالم للناشئين

كشف إسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد المصري للتنس، كواليس نجاح مصر في الحصول على حق تنظيم بطولة كأس العالم للناشئين، والتفوق على ملفات الصين وإسبانيا والبرتغال في سباق استضافة البطولة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر المقبل.

وقال إسماعيل الشافعي إن الملف المصري كان قويًا، وشهد إجراء اتصالات مع رئيس لجنة الناشئين بالاتحاد الدولي للتنس ورئيس الاتحاد الدولي، في إطار جهود الاتحاد المصري للحصول على شرف تنظيم البطولة.

وأضاف الشافعي أن الاتحاد المصري كان لديه إصرار كبير على استضافة هذا الحدث العالمي، في ظل امتلاك مصر منتخبًا قويًا للناشئين، وحرص الاتحاد على دعم اللاعبين المصريين ومنحهم فرصة المشاركة في بطولة كبرى تُقام على أرضهم.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتنس أن الاتحاد الدولي وافق على إسناد تنظيم البطولة إلى مصر عقب زيارة الملاعب المخصصة لاستضافة المنافسات، إلى جانب تفقد مقر الإقامة، والاطمئنان على جاهزية المنشآت والإمكانات اللازمة لتنظيم البطولة بالشكل المطلوب.

ومن المقرر أن تُقام البطولة خلال الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر المقبل، في إطار استضافة مصر للأحداث الرياضية الدولية، ودعم رياضة التنس والمنتخبات الوطنية للناشئين.