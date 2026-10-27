اللجنة المصرية بغزة: مصر عرقلت محاولات الاحتلال هندسة المجاعة مجددا بالقطاع

قال محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، إن تدخل القيادة المصرية بإرسال شاحنات مُحمّلة بعشرات آلاف الأطنان من الدقيق لغزة، عرقل محاولات الاحتلال بـ«هندسة المجاعة مجددًا في القطاع».

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الكميات وُجّهت إلى المخابز في غزة وأعادت تشغيلها بعد توقفها عن العمل لأيام، مشيرًا إلى أن الحياة عادت كما كانت قبل أيام.

وتابع: «قبل أيام كنا نشاهد الفلسطيني هنا في قطاع غزة يبحث عن كسرة من الخبز ولم يجد، المخابز أُغلقت بشكل كامل، اشتد الحصار على قطاع غزة وحاول الاحتلال أن يهندس المجاعة مجددًا هنا في قطاع غزة، ولكن كانت القيادة المصرية لها القرار عندما تحدثت وقالت إن غزة ليست وحدها».

وذكر أن اللجنة المصرية بغزة سيّرت قافلتها الخامسة، اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أنها توفر الدقيق الذي يصل عبر القوافل المصرية مجانًا للمخابز.

ولفت إلى أن المخابز توفر الخبز بأسعار رمزية لأهالي القطاع، موضحًا أن اللجنة، بالشراكة مع المطبخ العالمي، توزّع الخبز مجانًا.

واستكمل: «اللجنة المصرية في قطاع غزة تقوم بتوزيع مليون رغيف على المخيمات ومخيمات النزوح وعلى العائلات التي تتواجد على مقربة من الخط الأصفر، اللجنة المصرية جهزت مخابز خاصة لتوزيع الخبز بالمجان».

ونوّه بأن القطاع يُعاني من عجز في الأخشاب «الأحطاب»، ما يمنع النساء الفلسطينيات من «العجن والخبز» داخل الخيام، تجنبًا للحرائق.