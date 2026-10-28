بابا الفاتيكان في رسالة إلى الزعماء الدينيين: لا وجود لما يسمى حربا مقدسة

ندد البابا ليو الرابع عشر اليوم الثلاثاء بأي تبرير ديني للحروب المشتعلة في أنحاء العالم، مؤكدا أنه "لا يوجد أي شئ اسمه حرب مقدسة".

وقال البابا ليو في رسالة مصورة وجهها إلى تجمع لقادة دينيين في مدينة أسيزي الإيطالية، الواقعة على تلة: "السلام وحده هو المقدس".

وكان من المقرر أن يرأس البابا الأمريكي التجمع شخصيا، لكنه اضطر إلى إلغاء مشاركته حيث يتعافى حاليا من جراحة لعلاج سرطان الرئة خضع لها في 13 أكتوبر.

وبدلا من ذلك، أرسل البابا ليو رسالة مسجلة تم عرضها على المشاركين، ومن بينهم سارة مولالي، رئيسة أساقفة كانتربري والزعيمة الروحية للطائفة الأنجليكانية في العالم، إلى جانب قادة مسلمين وبوذيين و مسيحيين آخرين.

واجتمع القادة في أسيزي، مسقط رأس القديس فرنسيس المعروف بدعوته إلى السلام، لإحياء الذكرى الأربعين للقاء تاريخي للحوار بين الأديان من أجل السلام، دعا إليه البابا يوحنا بولس الثاني. وكان ذلك اللقاء، الذي أثار جدلا في حينه بسبب مشاركة قادة من ديانات مختلفة في الصلاة معا، قد أطلق حركة من المبادرات واللقاءات الداعية إلى السلام بين الأديان.

وندد البابا الأمريكي في رسالته بـ"العودة المقلقة إلى الحرب باعتبارها أداة من أدوات السياسة الدولية"، وبالتبريرات الدينية التي يقدمها القادة لتبرريها.

وأضاف: "في هذه الأوقات بالتحديد، التي تتسم بثقافة القوة، هناك حاجة إلى إحياء روح أسيزي. لا يجوز أبدا شن الحرب باسم الرب. علينا أن نعيد بناء السلام في كل مكان، لا أن نستعد لمزيد من الحروب".