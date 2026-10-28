أدلة الحمض النووي تربط القاتل المتسلسل تيد بندي بقتل مراهقة في يوتا عام 1974

ربطت أدلة الحمض النووي القاتل المتسلسل تيد بندي بقتل مراهقة في ولاية يوتا الأمريكية، وفقا لما أعلنته السلطات اليوم الثلاثاء، بعد مرور أكثر من 50 عاما على اكتشاف صياد لجثتها.

ورغم وفاة بندي عام 1989، فإن عدد ضحاياه الذين تأكدت مسئوليته عن قتلهم يواصل الارتفاع بفضل التطورات في تقنيات تحليل الحمض النووي.

وقتل بندي ما لا يقل عن 30 امرأة وفتاة في ولايات أمريكية متعددة خلال سبعينيات القرن الماضي، فيما تمكن عدد أكبر منهن من الفرار أو النجاة من هجماته رغم تعرضهن لإصابات.

وقال المدعي العام لمقاطعة ساميت في ولاية يوتا إن المحققين توصلوا إلى قناعة بأن بندي كان مسئولًا عن قتل ميليسا آن سميث "17 عاما" عام 1974، وهي قضية ظلت مدرجة لسنوات طويلة ضمن القضايا الجنائية العالقة.