انفجار قنبلة قرب حدود كولومبيا مع فنزويلا يصيب أربعة من عناصر الشرطة على الأقل

انفجرت قنبلة اليوم الثلاثاء بالقرب من جسر يعبر حدود كولومبيا مع فنزويلا، مما أدى إلى إصابة أربعة من عناصر الشرطة على الأقل في مدينة كوكوتا الكولومبية، وفق ما أعلنه مسؤولون.

وقال حاكم مقاطعة نورتي دي سانتاندير، ويليام فيلاميزار، على منصة "إكس" إن الشرطة تحقق لتحديد المسؤول عن الهجوم.

ووقع الانفجار أمام الفرع المحلي لوكالة جباية الضرائب الكولومبية بالقرب من جسر فرانشيسكو دي باولا دي سانتاندير الدولي. وأظهرت مشاهد ما بعد الحادث شاحنة وعدة دراجات نارية تضررت بسبب الانفجار.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي تغير فيه الحكومة المحافظة في كولومبيا الاستراتيجية الأمنية للبلاد، وتتخذ نهجا أكثر مواجهة مع العصابات والجماعات المتمردة.

وبعد أدائه اليمين الدستورية في أغسطس الماضي، ألغى الرئيس ابيلاردو دى لا اسبرييلا محادثات السلام مع الجماعات المتمردة المتبقية في البلاد، زاعما أن المفاوضات لم تحقق سوى نتائج قليلة على مدى السنوات الأربع الماضية، مع استغلال الجماعات المسلحة لعمليات وقف إطلاق النار مع الحكومة لتشديد قبضتها على المناطق الريفية.

كما أعاد دي لا اسبرييلا ، الذي يعرف بلقب "النمر"، تشكيل فرّق العمل المشتركة المخصصة لحماية أنابيب النفط، وتعهد بمواجهة تجارة الكوكايين من خلال رش حقول الكوكا بمبيدات الأعشاب، وهي ممارسة تم تعليقها في عام 2015 بسبب مخاوف صحية.