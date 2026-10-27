حسام بدراوي: تصريحات الرئيس السيسي بشأن عدم المساس بالدستور لا تمثل صدمة ولا مفاجأة

قال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، إنّ تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور لا تستدعي ارتباكًا أو صدمة ولا تمثل مفاجأة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن احترام الدستور أمرٌ لا يجب أن يتم التعامل معه على أنه مفاجأة، كما أن احترام تداول السلطة لا يجب الوصول إلى درجة الاحتفاء به لأنه أمر طبيعي.

وأشار إلى أن حرص الرئيس السيسي على تأكيد هذا الأمر فهذا معناه أنه يحترم الدستور، وهو يمثل واقعًا دستوريًّا، وتابع: «لا يصح إن أهم حاجة حصلت بعد 2011 وهي تداول السلطة أن يأتي أحد الآن ليقول إنه لم يكن يصدِّق الأمر أو أن وضع الدولة تحسن».

واستكمل: «مصر جيدة بدستورها واحترامها.. مصر تكون في وضع جيد بفعل كونها دولة عريقة تستحق أن يكون دستور يحظى بالاحترام الكامل».

ولفت إلى أن الحديث عن أن الدولة تمر بظروف استثنائية هو أمر كان قائمًا في فترات سابقة وسيظل مستمرًا إلى الأبد، وقال: «لو كل ظرف استثنائي هنعدل الدستور يبقى هو ليس مرجعية حقيقية».



ونوه بأنّ مصر دولة مؤسسات قوية ويجب التعامل معها بهذا الشكل، مشددا على أن الرئيس السيسي يولي احترامًا كبيرًا لدستور الدولة كما يحترم مرجعيته.

ووجه بدراوي الشكر للرئيس السيسي لحرصه على إعلان هذا الموقف بشكل علني، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الأمر يظل طبيعيًّا ولا يجب أن يرتقي لدرجة الاحتفاء به.