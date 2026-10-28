سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تكبدت هزيمة ساحقة في انتخابات الكنيست.

وكتب لابيد عبر حسابه على منصة إكس: "لا تدعهم يضللونك: لقد مُنيت كتلة نتنياهو بهزيمة ساحقة. إنه انهيار كامل، وقد طالبهم الشعب بالعودة إلى ديارهم".

وأغلقت لجان الانتخابات في إسرائيل أبوابها أمام الناخبين في اقتراع للكنيست يُوصف بأنه الأهم في تاريخ إسرائيل.

وكان استطلاع لآراء الناخبين أجرته القناة 11 الإسرائيلية قد أفاد بأن كتلة يقودها جادي آيزنكوت مرشحة لأن تكون أكبر من التي يقودها نتنياهو.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن النتائج الأولية لانتخابات الكنيست تكشف احتمالا كبيرا بأن يتولى آيزنكوت تشكيل الحكومة.

وتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء الكنيست، بعد 3 سنوات شهدت حروباً في غزة ولبنان وإيران.

وتتمحور الانتخابات إلى حد كبير حول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى ولاية جديدة بعد 18 عاماً في السلطة، إلا أن أياً من معسكره أو معسكر المعارضة لا يمتلك طريقاً واضحاً للحصول على أغلبية تتيح تشكيل الحكومة.

يتنافس في الانتخابات 38 حزباً سياسياً، لكن من المتوقع ألا يتمكن معظمها من حصد عدد كافٍ من الأصوات للفوز بأحد المقاعد الـ120 في الكنيست.