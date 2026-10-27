وزيرا الدفاع السعودي والإيطالي يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون العسكري

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أُجريت مباحثات هاتفية رفيعة المستوى بين وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز ونظيره الإيطالي جويدو كروسيتو لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء بوزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين.

وأضافت «واس» أن الجانبين السعودي والإيطالي بحثا مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، وفي مقدمتها مجريات الأوضاع الإقليمية، وجهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.

يذكر أن القوة العربية المشتركة تشمل وجودا عسكريا إيطاليا ومنظومات دفاع جوي ومقاتلات في المنطقة، وضمن إعادة التموضع العسكري المخطط له.

وتُعقد اجتماعات دورية لتطوير الفرص الواعدة في الصناعات العسكرية والدفاعية بين المملكة وإيطاليا.

وتعد اللجنة الاستشارية السعودية الإيطالية المشتركة إطارا رسميا وبحثيا يختص بتعزيز وتطوير مجالات التعاون الثنائي، لا سيما في الجوانب الدفاعية والعسكرية، بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا.

والهدف الرئيسي من اللجنة بحث الفرص الواعدة وتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية والعسكرية.

وعُقدت اللجنة في ديسمبر 2025 في العاصمة الرياض بحضور كبار قادة القوات المسلحة من الجانبين.