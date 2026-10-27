غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الجرمق في جنوب لبنان

أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، مستهدفة بلدة الجرمق في جنوب لبنان.

وبحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، شنّت طائرة مسيرة إسرائيلية غارةً قرب المنازل في بلدة الجرمق في جنوب لبنان.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية، قد نفذت بعد ظهر اليوم، عمليتي نسف في بلدة حولا في جنوب لبنان، وأقدمت على إحراق عدد من المنازل في البلدة.

كما نفذت تفجيرا غرب بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية وادي شبعا في جنوب لبنان.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل ظهر اليوم الثلاثاء، عملية تفجير قرب جبّانة بلدة الخيام في جنوب لبنان، ترافقت مع عملية تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة.

ونفّذ عملية نسف منتصف الليل الماضي في بلدة الخيام.

وقصفت المدفعية لإسرائيلية، صباح اليوم، بلدتي المنصوري ومجدل زون في جنوب لبنان.

كما قصفت ليلاً بلدات برعشيت وكونين المنصوري ووادي زبقين في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل شنّت حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل.

واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من البلدات في جنوب لبنان.

واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي ومن ثمّ تمديده في 23 أبريل الماضي لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوماً.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل شنّت حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل.

واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من البلدات في جنوب لبنان.

واستمرت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل نيسان الماضي ومن ثمّ تمديده في 23 من نفس الشهر لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوماً.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.