أعلن حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان تعرض نشطائه لهجوم في مدينة نتانيا من قبل أفراد يرتدون قمصانا تحمل اسم حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وأضاف الحزب في بيان: "قام المهاجمون بتدمير منصة الحزب الانتخابية ونثروا مواد الحملة، واستبدلوها بمنشورات حزب عوتسما يهوديت، مشيرا إلى أن المهاجمين لاذوا بالفرار، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع الحزب: "ندين بشدة هذا العنف، ونطالب الشرطة بتحديد هوية المهاجمين وتقديمهم للعدالة"، مؤكدا أن النشطاء يعتزمون تقديم بلاغ للشرطة الإسرائيلية.

وعلى صعيد مستجدات الاقتراع، رفضت اللجنة المركزية للانتخابات طلبا من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأحزاب المتحالفة معه بتمديد ساعات التصويت لما بعد الساعة العاشرة مساء.

وقالت اللجنة إنه بعد مناقشة الطلب، قررت أنه في ظل الظروف الراهنة، لا يوجد مبرر لتمديد ساعات التصويت.

وأضافت أن نسب المشاركة العالية على مستوى البلاد، في جميع فئات المجتمع، تشهد على مشاركة الجمهور الفعالة في العملية الديمقراطية، وفي هذه الظروف، لم تكن هناك حاجة لتمديد ساعات التصويت.

وشددت اللجنة في الوقت ذاته على أنه سيتاح لأي ناخب يصل إلى مركز الاقتراع قبل الساعة العاشرة مساء الإدلاء بصوته، حتى لو كان هناك طابور طويل.