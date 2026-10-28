مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب تروسيكل بطريق إطسا الجديد بالفيوم

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لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، إثر حادث انقلاب تروسيكل على طريق إطسا الجديد بمحافظة الفيوم مساء اليوم الثلاثاء.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق إطسا الجديد، ووجود متوفى ومصابين.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، ونقل اثنين منهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي، فيما تلقى المصاب الثالث الإسعافات في مكان الحادث.

وحررت الجهات المختصة محضرا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.