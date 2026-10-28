وزير خارجية روسيا للقاهرة الإخبارية: مستعدون لمساعدة الدول الإفريقية اقتصاديًا وتنمويًا

قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إن بلاده مستعدة لمساعدة الدول الإفريقية في تطوير القطاعات الاقتصادية والتنموية والحيوية، من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وتدريب الكوادر الإفريقية على اكتساب المهارات اللازمة.

وأضاف ردًا على سؤال لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن التعاون الروسي الإفريقي، على غرار ما كان قائمًا خلال الحقبة السوفيتية، يركز على دعم التنمية وتعزيز القدرات الفنية والتكنولوجية للدول الإفريقية.

وأوضح أن هذه الملفات، إلى جانب التعاون الاقتصادي والتقني، تتصدر أجندة العلاقات بين الجانبين.

وأعرب لافروف عن تطلعه إلى أن تسفر قمة موسكو 2026 عن التوصل إلى حلول تحقق مصالح الدول الإفريقية وتدعم تطلعات شعوبها إلى التنمية.