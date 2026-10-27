 أردوغان يبحث مع ماكرون إصلاح الأمم المتحدة واختيار أمينها العام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أردوغان يبحث مع ماكرون إصلاح الأمم المتحدة واختيار أمينها العام

أنقرة - الأناضول
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 11:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 11:03 م

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إصلاح الأمم المتحدة وعملية اختيار أمينها العام الجديد، إلى جانب العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان خلال الاتصال ضرورة اختيار أمين عام جديد للأمم المتحدة يمتلك الرؤية والخبرة اللازمتين لاستعادة مكانة المنظمة مركزا للتعددية الدولية، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بفاعلية.

كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية بين تركيا وفرنسا، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بحسب البيان.

وفي سياق متصل، دعا أردوغان نظيره الفرنسي إلى المشاركة في قمة القادة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31)، الذي تستضيفه تركيا في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر المقبل.

من جانبه، هنأ ماكرون الرئيس أردوغان بمناسبة عيد الجمهورية التركية، الذي يصادف الخميس المقبل، وفق البيان ذاته.

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