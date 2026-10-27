الهند تجلي عشرات الآلاف مع اقتراب إعصار أرناب من الساحل الشرقي لأندرا براديش

أجلت السلطات الهندية اليوم الثلاثاء عشرات الآلاف من السكان من المناطق الساحلية المعرضة للخطر في ولاية أندرا براديش شرقي البلاد، حيث من المتوقع أن يصل إعصار شديد فوق خليج البنغال إلى الساحل الشرقي للهند، حسبما أفاد مسئولون.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن الإعصار أرناب اشتد ليتحول إلى عاصفة إعصارية «شديدة للغاية»، ومن المتوقع أن يصل إلى ساحل ولاية أندرا براديش بحلول الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مصحوبا بهبات رياح وأمطار غزيرة.

وذكر مسئولون في هيئة إدارة الكوارث بالولاية أن الأطراف الخارجية للإعصار أرناب بدأت تضرب أجزاء من ساحل أندرا براديش في وقت متأخر من اليوم، مع اشتداد العاصفة فوق خليج البنغال وتحركها نحو الساحل، وسط توقعات بوصولها في وقت أبكر مما كان متوقعا.

وكان المسئولون قد رجحوا في وقت سابق أن يصل الإعصار إلى اليابسة صباح الأربعاء.

وقال براخار جاين، أحد كبار مسؤولي إدارة الكوارث في أندرا براديش: «هناك احتمال بأن يصل الإعصار بالكامل إلى الساحل بين الساعة 02:00 و04:00 صباحا بالتوقيت المحلي».

وأضاف أن عدة مناطق في الولاية من المتوقع أن تشهد أمطارا غزيرة إلى غزيرة جدا «بفعل الإعصار».

وأكد جاين أن «هذه الساعات الحاسمة تتطلب أقصى درجات اليقظة».

ووضعت السلطات جميع المناطق الساحلية في الولاية في حالة تأهب قصوى، وبدأت إجلاء السكان من المناطق المنخفضة والمعرضة للفيضانات قبل وصول الإعصار المتوقع.

وبحسب بيان رسمي، بلغ عدد الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم في ولاية أندرا براديش حتى الآن 89 ألف شخص على الأقل.