 المقاولون العرب يرد على أنباء اهتمام الأهلي بضم إدريسا تيام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المقاولون العرب يرد على أنباء اهتمام الأهلي بضم إدريسا تيام

الشروق
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 10:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 10:54 م

حسم محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، موقف ناديه من الأنباء المتداولة بشأن اهتمام الأهلي بالتعاقد مع الموريتاني إدريسا تيام، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن الحديث عن رحيله في يناير سابق لأوانه.

وقال محمد عادل، في تصريحات لبرنامج «الديفندر»، المذاع على قناة الشمس، إن إدريسا تيام يمتلك إمكانيات مميزة، لكنه رفض الاستعجال في الحديث عن اهتمام الأندية الكبرى باللاعبين بعد تألقهم في عدد محدود من المباريات.

وأضاف المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب: «لا نهتم حاليًا بالحديث عن إمكانية رحيل إدريسا تيام في يناير، فالحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه، وبكل تأكيد تيام لاعب مهم ومميز، لكن مش كل لاعب يلعب ماتشين حلوين هنطلع نقول مطلوب في الأندية الكبيرة».


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