مي عبد الحميد: 13 مطورا ينضمون لأول مرة إلى «سكن لكل المصريين»

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق وقع، الثلاثاء، اتفاقيات مع 13 مطورًا عقاريًا للمشاركة للمرة الأولى في برنامج «سكن لكل المصريين»، وتنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل وفق أسعار واشتراطات البرنامج.

وأضافت، خلال مداخلة ببرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، أن المطورين سيحصلون على حوافز تضمن تحقيق عائد مناسب، مقابل الالتزام بتوفير الوحدات بأسعار مقبولة ومناسبة للفئات المستهدفة.

وأوضحت أن الحوافز تشمل إتاحة مساحات للأنشطة التجارية وأجزاء إدارية داخل المشروعات، بما يسمح للمطورين بتحقيق عوائد منها، فيما يتولى الصندوق تقديم الدعم اللازم للمستفيدين من الوحدات.

وأعربت عبد الحميد عن تطلع الصندوق إلى تقديم المطورين حلولًا مبتكرة وآليات تمويل متنوعة، مع الالتزام بضوابط البرنامج، مؤكدة أن نجاح التجربة سيفتح المجال للتوسع في نموذج الشراكة وإتاحة خيارات سكنية متعددة.

وأشارت إلى أن البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، الذي انطلق عام 2014، شهد تنفيذ مليون وحدة سكنية، قبل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مليون وحدة جديدة بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص.

وأضافت أن التوسع في البرنامج يستهدف توفير أنظمة متنوعة تشمل الإيجار والتمليك والإيجار التمليكي، لتلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل والشرائح الأعلى، في ظل استمرار الطلب على وحدات تناسب مختلف الفئات.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، مراسم توقيع عدد من مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، لتوفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن قبل أيام استهداف الحكومة إطلاق برنامج قومي متكامل للإسكان، يتضمن توفير مليون وحدة سكنية بتكلفة تريليون جنيه، بالتعاون مع القطاع الخاص.