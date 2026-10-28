امتنع رئيس حزب «شاس» الإسرائيلي أرييه درعي، عن إلقاء خطاب أمام أنصار حزبه عقب إعلان استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع، واكتفى برسالة مكتوبة دعا فيها إلى انتظار نتائج الفرز.

وذكر موقع «JDN» الإسرائيلي، فجر الأربعاء، أن القاعة المعدة لتجمع أنصار الحزب ظلت مغلقة، بينما أفاد موقع «لدعات» بأن درعي قرر عدم عقد تجمع لإعلان الفوز، وأصدر رسالته من خلال المكتب الإعلامي للحزب.

وقال درعي إن استطلاعات الخروج أظهرت فوارق كبيرة، ما يستدعي انتظار النتائج الفعلية، بحسب نص الرسالة الذي نقلته القناة 13 الإسرائيلية.

وأضاف أن البيانات الموجودة لديه تشير إلى تحقيق «شاس» نتيجة جيدة تعكس عمل أنصاره خلال الحملة، موجهًا الشكر إلى الناخبين وقيادات الحزب ونشطائه، وداعيًا العاملين في الحملة إلى الراحة وانتظار نتائج الفرز.

ويعد «شاس» أحد الأحزاب الحريدية المتحالفة مع نتنياهو، وسبق أن أعلن درعي خلال الحملة الانتخابية تأييده حكومة واسعة برئاسة نتنياهو تضم آيزنكوت، وفق تصريحات نقلها موقع «سروجيم» في 13 أكتوبر الجاري.