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تواصلت مستجدات الانتخابات الإسرائيلية، ليلة الثلاثاء وفجر الأربعاء، مع بدء فرز الأصوات وتوالي تحديثات استطلاعات الخروج، وسط تباين التقديرات بشأن مقاعد معسكر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأحزاب المعارضة، وتصاعد التصريحات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، بحسب التغطية المباشرة لصحيفة «كالكاليست».

- إغلاق الاقتراع

انتهى الموعد الرسمي للتصويت في انتخابات الكنيست، مساء الثلاثاء 27 أكتوبر، عند الساعة 23:00 بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، مع السماح للناخبين الموجودين في الطوابير باستكمال التصويت، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».

جميع التوقيتات التالية بتوقيت القاهرة، بنظام 24 ساعة، وتشير إلى أوقات نشر التحديثات في مصادرها بعد تحويلها إلى توقيت مصر، والأرقام الانتخابية الواردة تقديرات لاستطلاعات الخروج.

- الثلاثاء 27 أكتوبر

23:01 | القناة 13: استطلاع الخروج يمنح المعارضة 53 مقعدًا ومعسكر نتنياهو 50 والأحزاب العربية 17.

23:03 | «تايمز أوف إسرائيل» عن القناة 12: المعارضة تتقدم بـ52 مقعدًا مقابل 50 لمعسكر نتنياهو.. و18 للأحزاب العربية.

23:09 | «تايمز أوف إسرائيل» عن «كان»: الليكود يتصدر الأحزاب بـ25 مقعدًا.. ومعسكر المعارضة يحصل على 53.

23:16 | القناة 13: آيزنكوت يتعهد بالتحرك فورًا لاستبدال حكومة نتنياهو.

23:24 | القناة 13: لابيد يصف نتائج معسكر نتنياهو بالهزيمة الساحقة.

23:35 | لجنة الانتخابات، بحسب القناة 13: إغلاق جميع مراكز الاقتراع والانتقال إلى فرز الأصوات وتدقيق النتائج.

23:50 | القناة 13: تحديث الاستطلاع يرفع «المشتركة» إلى 11 مقعدًا ويخفض حزب بينيت إلى 13.

23:59 | «تايمز أوف إسرائيل»: جدعون ساعر يعتبر احتفالات اليسار سابقة لأوانها ويتمسك بتصدر الليكود.

- الأربعاء 28 أكتوبر

00:07 | «تايمز أوف إسرائيل»: منصور عباس يتعهد بتحويل مكاسب «الموحدة» الانتخابية إلى قوة سياسية مؤثرة.

00:11 | «تايمز أوف إسرائيل»: تحديث «كان» يجعل تقديرات القنوات الثلاث الرئيسية تتفق على 52 مقعدًا للمعارضة و50 لمعسكر نتنياهو و18 للعرب.

00:14 | لجنة الانتخابات، بحسب «تايمز أوف إسرائيل»: مشاركة شبه نهائية تبلغ 77.7% حتى موعد إغلاق الصناديق.

00:17 | «إسرائيل هيوم»: المعارضة تناقش خطة لاستبدال أمير أوحانا من رئاسة الكنيست بالتعاون مع الأحزاب العربية.

00:36 | القناة 13: منصور عباس يعلن تلقي اتصال من مستشار بمعسكر اليمين بشأن «قانون المتهم».

00:42 | القناة 13: يائير جولان يدعو إلى تشكيل حكومة بديلة سريعًا.

00:44 | «تايمز أوف إسرائيل»: «مجلس أكتوبر» يطالب بإنشاء لجنة تحقيق رسمية في أول أيام الكنيست الجديد.

00:45 | القناة 13: ليبرمان يدعو نواب الليكود إلى التمرد على نتنياهو.

01:03 | القناة 13: درعي يدعو إلى انتظار الفرز ويؤكد ثقته بتحقيق نتيجة جيدة لـ«شاس».

01:08 | «كالكاليست» نقلًا عن «يديعوت أحرونوت»: بن غفير يحذر الليكود من حكومة وحدة مع آيزنكوت ويصفها بحكومة شلل.

01:13 | القناة 13: سموتريتش يتوعد بإقامة مستوطنات في غزة ومواصلة البقاء في لبنان.

01:50 | القناة 13: بينيت يعلن بدء التنسيق بين قادة المعارضة لتشكيل الحكومة.

02:02 | «كالكاليست» عن القناة 13: تحديث الاستطلاع يمنح كل معسكر 51 مقعدًا.. والليكود يرتفع إلى 27.

02:04 | موقع «Emess» الإسرائيلي عن استطلاع القناة 14: معسكر نتنياهو يرتفع إلى 62 مقعدًا وليبرمان دون نسبة الحسم.

02:20 | القناة 13: آيزنكوت يحذر من انتخابات جديدة ويتعهد بتشكيل حكومة تلتزم بالتجنيد.