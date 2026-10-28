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يترقب الأهلي والزمالك وبيراميدز، ممثلو الكرة المصرية في البطولات الأفريقية هذا الموسم، اليوم الأربعاء، مصيرهم في قرعة مرحلة المجموعات لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ستقام مراسم القرعة في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة، وتنطلق في الساعة الثانية ظهرا.

يشارك الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، بصفتهما بطل ووصيف الدوري في الموسم الماضي، بينما يشارك الأهلي في كأس الكونفدرالية باعتباره ثالث الدوري، بينما ودع (زد) وصيف كأس مصر بعد خسارته أمام عزام يونايتد التنزاني ضمن منافسات دور الـ32.

مسار دوري الأبطال

صعد الزمالك الفائز بدوري أبطال أفريقيا 5 مرات آخرها في عام 2002 لمرحلة المجموعات بعد تحقيقه 4 انتصارات، حيث فاز ذهابا وإيابا على (إيه إس بورت) الجيبوتي بنتيجة 2-1 و4-0 ضمن منافسات الدور التمهيدي، وكرر السيناريو بالفوز مرتين على الجيش الرواندي بنتيجة واحدة 1-0 في دور الـ32.

وكذلك بيراميدز الفائز باللقب القاري في 2025، فقد فاز على جورماهيا الكيني ذهابا وإيابا بنتيجة 2-0 و5-1 في الدور التمهيدي ثم تجاوز المريخ بانتيو بطل جنوب السودان بالفوز 1-0 و4-0 في دور الـ32.

وكانت أكبر المفاجآت بخروج حامل اللقب، صن داونز الجنوب أفريقي بالخسارة أمام ويليتي الأنجولي.

تصنيف قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027

المستوى الأول.. الزمالك، بيراميدز، الترجي التونسي، نهضة بركان المغربي.

المستوى الثاني.. الهلال السوداني، سيمبا التنزاني، بترو أتلتيكو الأنجولي، يانج أفريكانز التنزاني.

المستوى الثالث.. مولودية الجزائر، أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، نواذيبو الموريتاني، هورويا كوناكري الغيني.

المستوى الرابع.. الأفريقي التونسي، المغرب الفاسي، كولومب سبورتيف الكاميروني، ويليتي الأنجولي.

مسار الكونفدرالية

جنبت قرعة البطولة الأهلي المشاركة في الدور التمهيدي، ليبدأ مشواره من دور الـ32 حيث فاز ذهابا وإيابا على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1 و4-0.

ضمن 15 نادياً مقاعدهم في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، أبرزهم الأهلي بطل نسخة 2014 والأكثر تتويجا بالألقاب القارية، إضافة إلى حامل اللقب اتحاد الجزائر، والرجاء البيضاوي المغربي الذي سبق له التتويج باللقب.

ولا يزال المقعد الأخير في دور المجموعات شاغرا، بانتظار حسم المواجهة المؤهلة التي تجمع بين شباب بلوزداد الجزائري، والفائز من مواجهة الجمارك الموريتاني ضد هافيا الغيني.

تصنيف قرعة مجموعات كأس الكونفدرالية لموسم 2026-2027

المستوى الأول.. الأهلي، اتحاد العاصمة، الجيش الملكي المغربي، شباب بلوزداد الجزائر أو الجمارك الموريتاني.

المستوى الثاني.. الرجاء المغربي، مانياما الكونغولي الديمقراطي، عزام يونايتد التنزاني، الصفاقسي التونسي.

المستوى الثالث.. أهلي طرابلس الليبي، سينجيدا التنزاني، بلاك بولز الموزمبيقي، ريال باماكو المالي.

المستوى الرابع.. إيسكو كارا التوجولي، ريد أروز الزامبي، أول أغسطس الأنجولي، ديربان سيتي الجنوب أفريقي.