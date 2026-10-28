- الليكود يرتفع إلى 27 مقعدًا في تقديرات القناة 13 مقابل 22 لحزب آيزنكوت

أظهر تحديث لاستطلاع الخروج من مراكز الاقتراع أجرته القناة 13 الإسرائيلية، فجر الأربعاء، تعادل معسكر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومعسكر المعارضة عند 51 مقعدًا لكل منهما، مع حصول الأحزاب العربية على 18 مقعدًا.

وبحسب التحديث الذي أوردته القناة في تغطيتها المباشرة عند الساعة الواحدة ودقيقتين بالتوقيت المحلي، ونقله موقع «واينت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، ارتفع تقدير مقاعد الليكود بمقعدين إلى 27، وانخفض حزب «يشار» بقيادة جادي آيزنكوت بمقعد إلى 22، وحزب «يهدوت هتوراه» بمقعد إلى ستة.

وفي تحديث منفصل، نقل «واينت» عن معد استطلاع القناة 14 شلومو فيلبر، تقديره حصول معسكر نتنياهو على 62 مقعدًا، مقابل 40 لمعسكر آيزنكوت، و18 للأحزاب العربية.

ووفق التقدير نفسه، حصل الليكود على 31 مقعدًا، و«شاس» على عشرة، بينما بقي حزب «إسرائيل بيتنا» بقيادة أفيجدور ليبرمان دون نسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست.

وتخص هذه الأرقام استطلاعات الخروج التي تُحدّث خلال ليلة الانتخابات، ويظل توزيع المقاعد الفعلي مرتبطًا بفرز الأصوات واعتماد النتائج، قبل انتقال الأحزاب إلى مفاوضات تشكيل الحكومة.