أيزنكوت بعد العينات: نتنياهو فاقد للشرعية والإسرائيليون صوتوا ضد استمراره وانتخابات جديدة ستكون خطأ

قال زعيم حزب "يشار!" غادي أيزنكوت، في كلمة بعد صدور عينات الاقتراع ، إن الإسرائيليين صوتوا لصالح التغيير وضد استمرار بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة.





وأضاف أن نتنياهو "خسر ثقة الشعب" ووجد نفسه في مواجهة غالبية كبيرة وقوية، متهما إياه بأنه كرس "ثقافة الكذب والفشل".

وقال زعيم حزب "يشار" في رسالة وجهها إلى رؤساء الأجهزة الأمنية، إنه لا ثقة بنتنياهو، واصفا إياه بأنه رئيس حكومة بلا شرعية.

وأكد أيزنكوت أن حزبه سيشكل حكومة إسرائيلية مستقرة، وقال إنه يريد تمثيل كل الإسرائيليين. ورأى أن الذهاب إلى انتخابات جديدة سيكون خطأ، مشيرا إلى أن أمام إسرائيل تحديات اقتصادية كبيرة.

وقال أيزنكوت في كلمته إن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألا يستخدم أمن إسرائيل لاعتباراته السياسية.



وأكد أنه سيعمل على تمثيل كل أطياف المجتمع الإسرائيلي، معتبرا أن إسرائيل في طريقها إلى "عهد جيد"، وأن عهد التهرب من الخدمة العسكرية والكذب والتفريق "قد انتهى"، في إشارة إلى ملف تجنيد الحريديم الذي يشكل أحد أبرز محاور الخلاف السياسي في إسرائيل.

وفي الملف الأمني، قال أيزنكوت إن الحكومة التي ستشكل ستكون ملتزمة بتفكيك حركة حماس.

وأظهرت عينة القناة 13 العبرية تعادلا تاما بين معسكر أيزنكوت ومعسكر نتنياهو عند 51 مقعدا لكل منهما، مقابل 18 مقعدا للقائمة العربية المشتركة، ما يعني أن أيا منهما لا يملك الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة (61 من أصل 120) وأن كتلة الأحزاب العربية قد تصبح ميزان الأغلبية. غير أن الأحزاب العربية لم تشارك تاريخيا في الحكومات، باستثناء حزب "راعم" الذي انضم إلى ائتلاف عام 2021، فيما يرفض اليمين أي اعتماد عليها، ويرفض بن غفير حكومة وحدة وطنية مع أيزنكوت.

وتتباين العينات بين القنوات، إذ أعطت القناة 12 أيزنكوت 52 مقعدا مقابل 50، ومنحت القناة 14 المحسوبة على نتنياهو كتلته 62 مقعدا، بينما يبقى الحسم معلقا بفرز نحو 600-650 ألف صوت بالأظرف المزدوجة (نحو 15 مقعدا) يُتوقع أن ينتهي ظهر الخميس.