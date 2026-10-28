وزير الاتصالات الإسرائيلي: الليكود أصدر تعليمات للوزراء بالامتناع عن المقابلات

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قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي إن حزب الليكود أصدر تعليمات للوزراء بالامتناع عن إجراء مقابلات، خلال ليلة إعلان استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع.

وأضاف كارعي للصحفيين، أثناء دخوله القاعة الرئيسية بمقر الليكود في القدس، أن الحزب أبلغ الوزراء بهذه التعليمات، بحسب ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في تغطيتها المباشرة فجر الأربعاء.

وشهدت ليلة الانتخابات تباينًا بين تقديرات القنوات الإسرائيلية بشأن توزيع المقاعد، مع توالي تحديثات استطلاعات الخروج بالتزامن مع فرز الأصوات.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد بدأت نشر النتائج الجزئية، موضحة أن البيانات تُحدّث وفق تقدم الفرز ووصول المحاضر وفحصها، بحسب موقع «والا».

ويعقب اعتماد النتائج إجراء مشاورات بين الرئيس الإسرائيلي وممثلي الأحزاب، تمهيدًا لتكليف أحد أعضاء الكنيست بمهمة تشكيل الحكومة، وفق شرح نشرته وكالة «رويترز» لمسار ما بعد الاقتراع.