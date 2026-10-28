القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر في «شاس»: الانضمام إلى حكومة آيزنكوت مرتبط بقانون التجنيد والحقائب الوزارية

طرح مصدر في حزب «شاس» الإسرائيلي إمكانية انضمام الحزب لاحقًا إلى حكومة يشكلها رئيس «يشار» جادي آيزنكوت، رابطًا ذلك بقانون التجنيد والحقائب الوزارية التي تهم الحزب.

وقال المصدر للقناة 12 الإسرائيلية إن على آيزنكوت، إذا شكل حكومة، إبقاء الحقائب المهمة لـ«شاس» شاغرة، مضيفًا أن الحزب ربما ينضم لاحقًا إذا أُقر قانون تجنيد يعتبره «معقولًا».

وجاء التصريح المنسوب إلى المصدر بعد إعلان استطلاعات الخروج، وسط مفاوضات مرتقبة بشأن الحكومة المقبلة، وتباين مواقف الأحزاب من الشركاء المحتملين.

وكان رئيس «شاس» أرييه درعي قد امتنع عن إلقاء خطاب أمام أنصاره عقب الاستطلاعات، واكتفى برسالة مكتوبة دعا فيها إلى انتظار نتائج الفرز، مؤكدًا ثقته في تحقيق نتيجة جيدة، وفق موقع «JDN» الإسرائيلي.

ويشكل تجنيد المتشددين اليهود «الحريديم» أحد أبرز ملفات الخلاف بين الأحزاب الإسرائيلية، إذ سبق أن تعهد آيزنكوت بالتمسك بإقرار التجنيد الشامل، وجعله شرطًا أساسيًا في أي حكومة يقودها، بحسب تصريحات نقلتها «تايمز أوف إسرائيل» خلال الحملة الانتخابية.