استطلاعات الانتخابات الإسرائيلية تمنح الأحزاب العربية 18 مقعدًا في الكنيست المقبل

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رجحت استطلاعات الخروج المحدّثة للقنوات الإسرائيلية الرئيسية حصول الأحزاب العربية على 18 مقعدًا في الكنيست المقبل، في نتيجة تعزز حضورها في حسابات تشكيل الحكومة.

وبحسب تحديث هيئة البث الإسرائيلية «كان»، الذي نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، ارتفع تقدير مقاعد القائمة المشتركة إلى 11، إلى جانب سبعة مقاعد للقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

وتضم «المشتركة» أحزاب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والعربية للتغيير، والتجمع الوطني الديمقراطي.

وأظهرت التقديرات تقدم معسكر المعارضة على معسكر نتنياهو، مع بقاء الطرفين دون أغلبية مطلقة مستقلة، ما يعيد طرح مواقف الأحزاب العربية من دعم حكومة بديلة.

وتبرز في هذه الحسابات إمكانية الدعم البرلماني من خارج الائتلاف، إلى جانب الخلافات داخل المعارضة بشأن التعاون مع القائمتين، بعدما أعلن عدد من قادتها خلال الحملة الانتخابية رفض إشراك الأحزاب العربية في الحكومة.

وسبق أن شاركت القائمة العربية الموحدة في حكومة بينيت ولابيد، فيما تظل صيغة التعاون بعد الانتخابات الحالية مرتبطة بمواقف الأطراف ومفاوضاتها عقب ظهور النتائج الفعلية.