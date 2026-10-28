رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس: سنحول مكاسبنا الانتخابية إلى قوة سياسية مؤثرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس القائمة العربية الموحدة «راعم» منصور عباس، مساء الثلاثاء، إن قائمته ستعمل على تحويل مكاسبها الانتخابية إلى قوة سياسية مؤثرة، عقب إعلان استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع في إسرائيل.

وأضاف، أمام أنصار القائمة في مقرها بمدينة سخنين، أن النتيجة تحققت بجهد جماعي، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ومنحت استطلاعات الخروج «الموحدة» سبعة مقاعد، متجاوزة تقديرات سابقة لاستطلاعات الرأي كانت تضعها عند نحو خمسة مقاعد، وسط احتفالات لأنصارها في المقر الانتخابي.

وأشاد عباس بيوآف سيجالوفيتش، النائب اليهودي السابق والمسئول السابق في الشرطة الذي خاض الانتخابات في الموقع الثاني على قائمة «الموحدة»، معتبرًا مشاركته خطوة تاريخية.

ومن جانبه، تعهد سيجالوفيتش بالعمل لضمان تأثير أصوات ناخبي القائمة في الحياة السياسية.

وسبق أن شاركت «الموحدة» في الائتلاف الحكومي الذي ترأسه نفتالي بينيت ويائير لابيد خلال عامي 2021 و2022، فيما تجدد الانتخابات الحالية الجدل داخل المعارضة الإسرائيلية بشأن الاستعانة بالأحزاب العربية لتشكيل حكومة بديلة لحكومة نتنياهو.