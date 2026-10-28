شعبة المواد الغذائية: زيادة في أسعار الجبن المعلبة وزيت الخليط ونحتاج لرقابة أكثر لضبط الأسواق

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية مثل الجبن المعلبة والفول البلدي والعدس والزيت الخليط.

وأضاف المنوفي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، للإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة MBC مصر، أنه رغم تواجد السلع في الأسواق، إلا أن الوقت الحالي يحتاج إلى رقابة أكثر لضبط الأسواق وعدم احتكار التجار للسلع.

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية، أن سعر لتر الزيت الخليط أصبح الآن 100 جنيه، وكان الأسبوع الماضي 90 جنيهاً، مشيرًا إلى أن سعر الجبن المعلبة الربع كيلو أصبح 30 جنيهاً، وكان الأسبوع الماضي 24 جنيهاً.

ولفت المنوفي، إلى أن سعر كيلو الفول البلدي أصبح 45 جنيهاً، وكان الأسبوع الماضي 42 جنيهًا، مختممًا تصريحاته بأن سعر كيلو العدس أصبح من 55 إلى 60 جنيهاً، وكان الأسبوع الماضي من 50 إلى 55 جنيهاً.