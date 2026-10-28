بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية 77.7% حتى الساعة العاشرة مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وهو موعد الإغلاق المقرر لمراكز الاقتراع، مسجلة أعلى مستوى في هذا التوقيت منذ انتخابات عام 1999.

وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية، التي نقلتها «تايمز أوف إسرائيل»، تصويت خمسة ملايين و695 ألفًا و682 ناخبًا، مقابل مشاركة بلغت 70.6% في التوقيت نفسه خلال انتخابات 2022.

وبلغ الفارق بين النسبتين 7.1 نقطة مئوية، وفق البيانات المنشورة.

وأوضحت الصحيفة أن الحصيلة شبه نهائية، إذ استمر التصويت بعد العاشرة مساء في المراكز التي كانت تضم طوابير من الناخبين، بما يسمح للموجودين فيها بالإدلاء بأصواتهم.

وجرت الانتخابات لاختيار أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوًا، في أول اقتراع تشريعي إسرائيلي منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، وسط منافسة بين معسكر نتنياهو وأحزاب المعارضة على تشكيل الحكومة المقبلة.