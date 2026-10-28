بن غفير يحذر الليكود من حكومة وحدة مع آيزنكوت: ستكون حكومة شلل

حذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ورئيس حزب «القوة اليهودية» إيتمار بن غفير، من تشكيل حكومة وحدة تضم رئيس حزب «يشار» جادي آيزنكوت، معتبرًا أنها ستكون حكومة شلل.

وقال، أمام أنصار حزبه في مقره بمدينة موديعين عقب إعلان استطلاعات الخروج، إنه يسمع حديثًا عن تشكيل حكومة وحدة مع آيزنكوت، بحسب موقع «واينت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأضاف أن هذا هو السيناريو الذي حذر منه خلال الحملة الانتخابية، متهمًا أطرافًا في الليكود بإنكاره قبل الاقتراع، ثم العودة إلى طرحه عقب ظهور الاستطلاعات.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عنه اتهامه الليكود بالتخطيط لحكومة وحدة مع آيزنكوت، وتحذيره من الإقدام على هذه الخطوة.

وسبق أن حذر بن غفير، خلال مقابلة مع القناة السابعة في الحملة الانتخابية، من احتمال إبقاء حزبه خارج الحكومة المقبلة لصالح ائتلاف يضم آيزنكوت، وربط قدرته على التأثير في تشكيل الحكومة بتحقيق نتيجة انتخابية أكبر لحزبه.