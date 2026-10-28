«إسرائيل هيوم»: المعارضة تناقش خطة لاستبدال رئيس الكنيست وتمرير تشريعات تستهدف نتنياهو

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ذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية بدأوا مناقشة خطة للسيطرة على إدارة الكنيست المقبل، تتصدرها خطوة استبدال رئيسه الحالي أمير أوحانا.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أن الخطة أُعدت قبل الانتخابات، وأن تنفيذها يعتمد على الاستعانة بأصوات الأحزاب العربية في التصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست.

وبحسب التقرير، يتعامل أصحاب الخطة مع هذا التعاون باعتباره تفاهمًا برلمانيًا يتعلق بإدارة الكنيست، مع استمرار الخلافات داخل المعارضة بشأن الاستعانة بالأحزاب العربية لتشكيل الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان تعهده بالعمل على استبدال أوحانا فور أداء الكنيست الجديد اليمين، وانتخاب رئيس آخر.

وأشارت إلى أن ليبرمان أبدى استعداده لتمرير التشريع المعروف باسم «قانون المتهم»، الذي يستهدف منع المتهمين جنائيًا من رئاسة الحكومة، بما يهدد استمرار نتنياهو في منصبه.

وفي المقابل، أوردت الصحيفة تحفظات لرئيس «يشار» جادي آيزنكوت ورئيس «معًا» نفتالي بينيت على هذا المسار، مع تباين مواقف قادة المعارضة من تشكيل حكومة أقلية.

ويستمر أوحانا في رئاسة الكنيست إلى حين انتخاب رئيس جديد، فيما ترتبط فرص تنفيذ الخطة بنتائج الانتخابات والتفاهمات البرلمانية التي تعقبها.