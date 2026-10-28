«إسرائيل هيوم»: مصدر بـ«يهدوت هتوراة» يفتح باب التعاون مع آيزنكوت

نقلت صحيفة «إسرائيل هيوم» عن مصدر في حزب «يهدوت هتوراة» احتمال التعاون مع جادي آيزنكوت، في ظل استمرار الغموض بشأن قدرة المعسكرات المتنافسة على تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وقال المصدر للصحيفة إن الحزب يضع إمكانية التعاون مع آيزنكوت ضمن الخيارات المطروحة في هذه المرحلة.

وفي السياق نفسه، نقلت الصحيفة عن مسئول بالأحزاب الحريدية أن حزبي «شاس» و«يهدوت هتوراة» سيعرضان الموقف على المرجعيات الدينية قبل اتخاذ قرارهما بشأن دعم الحكومة المقبلة.

وأوضح المسئول أن ضمان تسوية وضع طلاب المعاهد الدينية من خلال تشريع إعفائهم من الخدمة العسكرية، إلى جانب موافقة المرجعيات الدينية، سيحددان الجهة التي تحصل على دعم الحزبين.

ويضع هذا الموقف ملف التجنيد في مقدمة القضايا المرتبطة بالمفاوضات المقبلة؛ إذ تعهد آيزنكوت، في خطابه بعد التصويت، بالعمل على تشكيل حكومة تلتزم بإقرار الخدمة للجميع، وفق ما نقلته القناة 13.

وتأتي هذه التصريحات بينما أظهرت استطلاعات الخروج المحدثة تقاربًا بين معسكري نتنياهو وآيزنكوت، ما يفتح المجال أمام مفاوضات مع الأحزاب الأخرى لتأمين الدعم البرلماني للحكومة المقبلة.