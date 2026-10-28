أعرب التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب الشمال القطري والأهلي السابق، عن سعادته بالفوز على الهلال السعودي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكدًا أن الجزائري رياض محرز يمثل إضافة قوية للفريق بفضل خبراته وإمكاناته الكبيرة.

وقال بن رمضان، في تصريحات لقناة «بي إن سبورتس»، عقب المباراة: «أشكر اللاعبين، فقد حققنا 3 نقاط مهمة بعد مباراة كبيرة أمام فريق بحجم الهلال، وأتمنى أن نواصل تقديم المستوى نفسه، ونسعد جماهيرنا، فالقادم أفضل».

وأضاف لاعب الشمال: «رياض محرز لاعب كبير للغاية، ويمثل إضافة قوية لفريقنا بفضل خبراته، وقد قدم مباراة كبيرة، وكذلك جميع اللاعبين».

واختتم بن رمضان تصريحاته بالتأكيد على أن الفوز تحقق بفضل المجهود الجماعي للفريق، مشددًا على أهمية مواصلة العمل من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.

وحقق الشمال القطري فوزًا مهمًا على ضيفه الهلال السعودي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقدم الفريق القطري أداءً قويًا خلال اللقاء، وشهدت المباراة تألق محمد علي بن رمضان، لاعب الأهلي السابق، الذي ساهم في تسجيل وصناعة الأهداف، ليسهم في قيادة فريقه نحو حصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالبطولة.