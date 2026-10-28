دروجبا يهاجم أداء الأهلي وعموتة: فكر درجة ثانية وليس نادٍ محترف

شن أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي السابق، هجومًا على أداء الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن الفوز على كيتارا الأوغندي في دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية لم يكن مفاجئًا، في ظل الفارق بين إمكانات الفريقين.

وقال دروجبا، في تصريحات لبرنامج «الماتش»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن فوز الأهلي على كيتارا كان أمرًا متوقعًا، مضيفًا: «من الطبيعي فوز الأهلي على كيتارا الأوغندي، لأنه فريق لم نسمع عنه من قبل، ولو الأهلي خاض المباراة بفريق الشباب سيفوز بها».

وانتقد لاعب الأهلي السابق الأداء الدفاعي للفريق، مشيرًا إلى معاناة الخط الخلفي من البطء والضعف، وهي مشكلة يرى أنها تلازم الفريق بصورة مستمرة خلال الفترة الأخيرة.

كما انتقد دروجبا فقدان الأهلي 4 نقاط أمام فرق وصفها بأنها ليست قوية، مؤكدًا أن الفريق لم يختبر قدراته حتى الآن أمام منافسين بحجم بيراميدز والمصري البورسعيدي.

ووجه دروجبا انتقادات حادة إلى أسلوب عمل الحسين عموتة مع الأهلي، قائلًا: «ما يقدمه الحسين عموتة مع النادي الأهلي هو فكر فريق درجة ثانية، وليس فكر نادٍ محترف».