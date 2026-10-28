يديعوت أحرونوت: مقربون من ترامب يستطلعون فرص حكومة وحدة إسرائيلية دون بن غفير

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أفاد موقع «واينت» الإسرائيلي التابع لـ يديعوت أحرونوت، بأن شخصيات مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرت اتصالات مع جهات إسرائيلية خلال ليلة الانتخابات، لاستطلاع فرص تشكيل حكومة وحدة وتركيبة الحكومة المقبلة.

وقال مراسل الموقع للشئون الدبلوماسية إيتمار آيخنر إن الاتصالات تناولت دلالات استطلاعات الخروج، وإمكان تشكيل حكومة وحدة، وتأثير موقع الحزب الأكبر في عملية التكليف بتشكيل الحكومة.

وأضاف التقرير أن التفضيل الأمريكي يتجه إلى حكومة وحدة أو حكومة مستقرة، مع استبعاد تكرار حكومة يمينية متطرفة تضم إيتمار بن غفير.

وأورد الموقع هذه المعلومات في إطار تقريره عن الاتصالات السياسية المصاحبة للانتخابات، منسوبة إلى تحركات مقربين من ترامب وتقديرات بشأن توجه الإدارة الأمريكية.

وتأتي الاتصالات على خلفية إعلان ترامب دعمه لنتنياهو خلال الحملة الانتخابية، وسط ترقب لدور واشنطن في مرحلة المفاوضات على الحكومة المقبلة، وفق تقرير آخر لـ«واينت».