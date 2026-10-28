«آي 24»: الليكود يتصدر النتائج الجزئية بعد فرز 1660 صندوق اقتراع

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تصدر حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو النتائج الجزئية للانتخابات الإسرائيلية بعد فرز 1660 صندوق اقتراع، وفق تحديث أوردته قناة «آي 24» الإسرائيلية، نقلًا عن لجنة الانتخابات المركزية.

وبحسب القناة، شمل التحديث فرز 632 ألفًا و505 أصوات، وحصل الليكود على 25.34% من الأصوات المدرجة، تلاه حزب «يشَر» بزعامة جادي آيزنكوت بنسبة 16.60%، ثم حزب «بياحد» بزعامة نفتالي بينيت بنسبة 9.02%.

ويمثل التحديث تقدمًا في عملية الفرز مقارنة بالحصيلة السابقة التي أوردتها القناة، وشملت 908 صناديق و322 ألفًا و299 صوتًا.

وتستمر لجنة الانتخابات في إدخال النتائج ومراجعتها، مع بقاء الحصيلة المنشورة قابلة للتغير تبعًا للصناديق التي تُضاف إليها. ويتحدد التوزيع النهائي للمقاعد عقب استكمال احتساب الأصوات وإجراءات توزيعها على القوائم.

وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت مساء الثلاثاء 27 أكتوبر، وسط مشاركة بلغت 77.7%، وهي الأعلى عند إغلاق الاقتراع منذ انتخابات 1999، وفق القناة 13 الإسرائيلية.