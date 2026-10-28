دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشكيل «حكومة يمينية قومية قوية»، في أول خطاب له بعد إغلاق صناديق الاقتراع، فجر اليوم الأربعاء، وهاجم احتمال تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وقال نتنياهو، أمام أنصار الليكود في القدس، إن النتائج الفعلية ستتضح خلال اليومين المقبلين، معتبرًا أن حزبه سيحتفظ بموقعه بوصفه أكبر الأحزاب الإسرائيلية.

واعتبر أن اليمين يتمتع بأغلبية بين من وصفهم بـ«الجمهور الصهيوني»، ودعا إلى توحيد صفوفه لتشكيل الحكومة المقبلة.

وشن نتنياهو هجومًا على الأحزاب العربية، زاعمًا أن تشكيل حكومة تستند إلى دعمها يعرّض إسرائيل للخطر، وأن هذه الأحزاب تعارض وجودها. وهاجم قوى المعارضة التي تبحث التعاون معها للوصول إلى أغلبية برلمانية.

وجاء خطاب نتنياهو بينما أظهرت استطلاعات الخروج المحدثة استمرار تعقيد حسابات تشكيل الحكومة؛ إذ منح استطلاع القناة 12 معسكره 52 مقعدًا مقابل 49 لمعسكر جادي آيزنكوت و19 للأحزاب العربية، فيما أظهرت تقديرات «كان» والقناة 13 تعادل المعسكرين عند 51 مقعدًا لكل منهما، وفق «كالكاليست».