تستعد منطقة يومرا بمدينة طرابزون التركية لإطلاق اسم محمد صلاح، نجم طرابزون سبور، على أحد شوارعها، بعد استكمال الموافقات الرسمية اللازمة، في خطوة تهدف إلى تكريم اللاعب والتعبير عن تقدير الجماهير لما يقدمه مع الفريق.

وكشف مصطفى بييك، عمدة بلدية يومرا، حصوله على جميع الموافقات المطلوبة لإطلاق اسم محمد صلاح على أحد شوارع المنطقة، مؤكدًا أن انتقال النجم المصري إلى طرابزون سبور يمثل مصدر فخر وسعادة كبيرة لسكان المدينة.

وقال بييك، في تصريحات لقناة «أون سبورت»، إن المستويات التي يقدمها صلاح مع الفريق، والمتعة التي يمنحها للجماهير من خلال أدائه داخل الملعب، دفعت المسؤولين إلى التفكير في تكريمه بصورة مميزة.

وأضاف: «عندما انتقل صلاح إلى نادي طرابزون سبور، أردنا أن نكرمه بشكل شخصي من خلال إطلاق اسمه على أحد شوارع منطقتنا، تعبيرًا عن تقديرنا له ورغبتنا في مشاركة هذه السعادة مع المجتمع بأكمله».

وأوضح عمدة يومرا أن إقامة صلاح داخل الحدود الإدارية للمنطقة كانت من بين الأسباب التي دفعت المجلس المحلي إلى اتخاذ هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن المقترح حظي بموافقة جميع أعضاء المجلس بالإجماع، دون أي اعتراض.

وأشار بييك إلى أن الإجراءات القانونية في تركيا تتطلب الحصول على موافقة وزارة الخارجية عند إطلاق أسماء شخصيات أجنبية على الشوارع، مؤكدًا أن البلدية أرسلت خطابًا رسميًا إلى الوزارة، وتلقت الموافقة خلال أسبوع واحد فقط.

وتابع أن هذه المدة تُعد قصيرة للغاية مقارنة بالإجراءات المعتادة، التي تتطلب إجراء تحريات ودراسات بشأن الشخصية المرشحة، وتاريخها وخلفيتها، لافتًا إلى أن الموافقة الرسمية أنهت جميع العقبات أمام تنفيذ القرار.

وأكد عمدة يومرا أن البلدية تستعد حاليًا لتصنيع اللوحات التي ستحمل اسم محمد صلاح وتركيبها، تمهيدًا لإقامة مراسم افتتاح الشارع خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن اللاعب أُبلغ بالقرار من خلال أعضاء مجلس إدارة طرابزون سبور، وأبدى سعادته الكبيرة بهذا التكريم.

وأضاف أن الشارع الجديد يقع على الطريق الذي يسلكه صلاح بسيارته أثناء عودته إلى منزله، ما سيتيح له المرور عبره ومشاهدة اللوحات التي تحمل اسمه بصورة متكررة.

وشدد بييك على أن هذه الخطوة تمثل سابقة بالنسبة إلى منطقة يومرا ومدينة طرابزون، إذ إنها المرة الأولى التي يُتخذ فيها قرار بإطلاق اسم لاعب كرة قدم أجنبي على أحد الشوارع.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البلدية تعتزم التواصل مع صلاح ودعوته لحضور مراسم الافتتاح، معربًا عن أمله في مشاركته الاحتفال بالتكريم، ومشيرًا إلى أن الافتتاح قد يُقام خلال 20 يومًا، بعد الحصول على الموافقة الرسمية يوم الجمعة الماضي، والبدء في تجهيز اللوحات واستكمال الترتيبات اللازمة.