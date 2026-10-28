محمد فاروق: تجاهل لجنة الحكام تحليل الحالات التحكيمية في مباراة القمة علامة استفهام

أبدى محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام الأسبق، استغرابه من عدم تحليل لجنة الحكام للحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها مواجهة الزمالك والأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال فاروق، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «عدم تحليل لجنة الحكام للحالات التحكيمية في مباراة القمة بين الزمالك والأهلي علامة استفهام.. هذه مباراة في الدوري المصري ولا بد من تحليل حالاتها».

وأوضح رئيس لجنة الحكام الأسبق أنه لم يتواصل مع اللجنة للاستفسار عن أسباب عدم استعراض الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل خلال اللقاء، مشددًا على أهمية تحليل هذه الحالات وإعلان وجهة نظر لجنة الحكام بشأنها.

واختتم فاروق تصريحاته بالتأكيد على أن عرض الحالات التحكيمية في مباراة بحجم القمة بين الأهلي والزمالك كان سيتيح توضيح القرارات التي شهدتها المواجهة من المنظور التحكيمي الرسمي.