السيسي يتوجه إلى موسكو لترؤس وفد مصر في القمة الروسية – الأفريقية الثالثة

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الروسية موسكو، لترؤس وفد مصر في أعمال القمة الروسية – الأفريقية الثالثة، المقرر انعقادها يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن هذه المشاركة تُعد الثالثة الرئيس في أعمال القمة الروسية – الأفريقية، حيث شارك سيادته في القمة الأولى التي عُقدت في مدينة سوتشي الروسية في أكتوبر 2019، تحت الرئاسة المشتركة الرئيس ونظيره الروسي، وذلك خلال فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، كما شارك في أعمال القمة الثانية التي عُقدت بمدينة سان بطرسبرج عام 2023.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أنه من المقرر أن يلقي الرئيس كلمة مصر خلال الجلسة العامة للقمة صباح غدٍ الخميس، كما يعقد عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش أعمالها، في مقدمتها لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.