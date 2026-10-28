ترامب يعلن تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي قريبا

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن لقاء سيُرتب "قريبا جدا" بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ترامب لوسائل الإعلام: "سيُرتَّب اجتماع قريبا جدا وأعتقد أنه من الممكن تحقيق قدر كبير من التقدم" في ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي الإعلان في وقت تكثّف إدارة ترامب جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الخامس.

وكان زيلينسكي أعلن الأحد أن اجتماعا ثلاثيا بين كييف وواشنطن وموسكو سيُعقد في نوفمبر، بهدف استئناف محادثات السلام المتعثرة.

وسبق أن أعلن الكرملين أنه من المقرر عقد اجتماع بين الدول الثلاث في الإمارات في نوفمبر.

وترفض روسيا أي وقف للقتال قبل التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الجوهرية، معتبرة أن الهدنة ستتيح لكييف إعادة تسليح نفسها.