وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره السعودي جهود احتواء الأزمة الراهنة ومنع التصعيد

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أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الثلاثاء على أهمية استمرار التشاور والتنسيق عن كثب مع السعودية على المستويين الثنائي وفي إطار الآلية الوزارية الرباعية التي تضم مع البلدين كل من تركيا وباكستان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود احتواء الأزمة الراهنة ومنع التصعيد الذي تزايدت احتمالاته في الفترة الأخيرة والعمل علي الدفع بالحلول السياسة والسلميّة من خلال الحوار.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق عن كثب على المستويين الثنائي وفي إطار الآلية الوزارية الرباعية التي تضم مع البلدين كل من تركيا وباكستان.