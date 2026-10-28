ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن كتلته اليمينية تتمتع بـ"أغلبية واضحة وحاسمة" في انتخابات الكنيست (البرلمان) التي أجريت الثلاثاء، ودعا إلى تشكيل "حكومة يمينية قومية قوية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها زعيم حزب الليكود أمام تجمع لمناصري حزبه في مدينة القدس المحتلة، وفق القناة "12".

وقال نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة منذ عام 2023: "ما زلنا ننتظر النتائج الفعلية. الليكود هو الحزب الأكبر".

وادعى أن "الكتلة اليمينية تتمتع بأغلبية واضحة وحاسمة بين الجمهور الصهيوني والجمهور اليهودي بأكمله".

وتابع: "علينا تشكيل حكومة يمينية قومية قوية، ويجب عدم تشكيل حكومة تعتمد على أحزاب عربية مناهضة للصهيونية".

وصباح الأربعاء، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فرز 51.8% من الأصوات، وفوز معسكر نتنياهو بـ55 مقعدا، مقابل 49 للمعارضة اليهودية، بقيادة زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت، و16 للأحزاب العربية.

ويحتاج أي معسكر إلى 61 مقعدا على الأقل من أصل 120 في الكنيست لتشكيل حكومة تخلف حكومة نتنياهو القائمة منذ أواخر عام 2022.

وفي حال تعذر تشكيل حكومة ائتلافية عادية، تبرز 3 سيناريوهات أخرى، هي تشكيل حكومة وحدة، أو حكومة أقلية، أو العودة إلى صناديق الاقتراع بعد عدة أشهر.

ويتفق كل من نتنياهو وآيزنكوت على رفض قيام دولة فلسطينية، رغم قرارات الأمم المتحدة التي تنص على قيامها ضمن مبدأ "حل الدولتين".

ملف إيران

نتنياهو تطرق إلى الملف الإيراني، قائلا: "تقف إسرائيل أمام فرصة تاريخية فريدة، بالتعاون مع شريكنا الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، لإزالة التهديد الوجودي من إيران مرة واحدة وإلى الأبد".

ومنذ يونيو 2025، شنت تل أبيب حربين على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية ولا تهدد دولا أخرى.

وتعد إسرائيل، التي تحتل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، وهي غير معلنة رسميا ولا تخضع لرقابة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.