فرنسا ترسل طائرة استطلاع إلى منطقة البحر الأسود بطلب من رومانيا

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن قيادة الأسطول الحربي الفرنسي في البحر الأبيض المتوسط أرسلت طائرة استطلاع إلى منطقة البحر الأسود استجابة لطلب رومانيا.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، يوم الثلاثاء، أن الطائرة المخصصة للاستطلاعات البحرية من نوع "أتلانتيك 2" وصلت إلى القاعدة الجوية رقم 57 بجنوب شرقي رومانيا.



وأضافت أن الطائرة تقوم بمهام الاستطلاع في الجزء الغربي من البحر الأسود خلال الفترة من 18 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر المقبل.

وذكرت الوزارة الرومانية أن الهدف من طلعات الطائرة الفرنسية التي يجري التخطيط لها وتنفيذها بالتنسيق مع القوات البحرية الرومانية والمركز التنسيقي البحري للإغاثة، يتمثل في الكشف عن المخاطر التي تهدد الملاحة وزيادة مستوى حماية البنية التحتية الحيوية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لرومانيا.