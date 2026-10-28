رجحت صحيفة "جارديان" البريطانية أن تواجه إسرائيل أسابيع من المساومات السياسية، بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع والنتائج الأولية أن أيا من ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو كتلة المعارضة -بقيادة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت- لم يحصل على عدد المقاعد الكافي لتشكيل حكومة.

وتشير الاستطلاعات التي نشرتها شبكات تلفزيونية إسرائيلية كبرى إلى تعادل معسكر نتنياهو مع كتلة المعارضة بقيادة آيزنكوت، بحصول كل منهما على 51 مقعدا، وهو رقم يقل عن المقاعد الـ 61 المطلوبة لتشكيل ائتلاف حكومي يتمتع بالأغلبية.

وفي كلمة ألقاها في الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي، تعهد نتنياهو بتشكيل ائتلاف من خلال اتفاقات تجمعه بحزبه "الليكود"، وفصائل من اليمين المتطرف، وأحزاب دينية يهودية.

وقال نتنياهو أمام أنصاره الذين استقبلوه بالهتاف: "علينا تشكيل حكومة يمينية قوية"، مضيفا: "يجب أن تتحد الأغلبية اليهودية والصهيونية".

من جانبه، قال آيزنكوت في كلمة أمام أنصاره في تل أبيب في وقت سابق من مساء أمس، إن "الشعب اختار التغيير"، معتبرا أنه كان يجدر بنتنياهو "إعلان اعتزاله العمل السياسي اليوم".

وشهدت الانتخابات مشاركة قياسية من عرب 48 (فلسطينيو الداخل)، الذين يمثلون نحو 20% من سكان إسرائيل. وسعى الكثيرون منهم إلى تعزيز حضورهم السياسي بعد عقود من مقاطعة الانتخابات في إسرائيل.

وتوقعت استطلاعات الرأي بعد انتهاء الاقتراع أن تحصل الأحزاب العربية على نحو 18 مقعدا، بعدما كان لديها 10 مقاعد في الكنيست السابق.

ومع ذلك، فإن مشاركتها في أي ائتلاف حكومي تبدو أمرا بالغ الصعوبة، إذ استبعد نتنياهو تماما إمكانية تشكيل حكومة تحظى بدعم أحزاب عربية، بينما صرح آيزنكوت بأن الأحزاب التي يقودها عرب لا تستوفي المعايير الصهيونية اللازمة للمشاركة في الحكم.